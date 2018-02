El laberinto de las lenguas

En un gesto que le honra, el presidente francés, Emmanuel Macron, se negó hace unos días a aceptar la cooficialidad de la lengua corsa. Aunque en su campaña se había mostrado ambiguo cuando le preguntaban por este asunto, finalmente el líder galo ha dado un portazo en las narices de los cada vez más poderosos nacionalistas de Córcega. El francés es la única lengua oficial de la República y punto.

En España, por desgracia, esa batalla la perdimos hace mucho. En un gesto de generosidad, que ahora se ha demostrado que fue un error, la Constitución recogió la cooficialidad del catalán, el gallego y el euskera. Algunos pensaron que la cosa quedaría ahí, pero las lenguas autonómicas, especialmente el catalán, se han tornado en una potente arma de intoxicación contra la unidad de España y, por ende, contra el español. De esta sinrazón no culpo a los nacionalistas, que han cumplido con su papel de tumores malignos del Estado. Los responsables son los partidos que han gobernado España en los últimos años: PP y PSOE. Sus alianzas nocivas con los secesionistas cuando no alcanzaban mayorías han ido generando una situación de insolidaridad manifiesta. Ahora se echan las manos a la cabeza porque el español se arrincone en las escuelas de Cataluña, pero son ellos los que dejaron crecer al monstruo hasta convertirlo en ingobernable.

Precisamente el Gobierno del PP tiene la oportunidad ahora de devolver la normalidad a las aulas catalanas y, lo que es más importante, hacer cumplir la ley. El Tribunal Constitucional sentenció en 2010 que el español no podía dejar de ser "lengua vehicular y de aprendizaje" en las escuelas. Dio exactamente lo mismo. La podrida Generalitat siguió haciendo de su capa un sayo y, a día de hoy, esa sentencia no se cumple. La aplicación del artículo 155 es la ocasión de oro que tiene el Gobierno para garantizar el derecho de los padres a escoger el castellano.

Pues bien, no está claro que se haga. Los malditos complejos vuelven a escena. Resulta llamativo que al Ejecutivo se le llene la boca instando a acatar otras sentencias del Constitucional y, en este caso, le entre el miedo escénico. Mención aparte merece el PSOE, que se niega en rotundo a aprovechar el 155 para que se cumpla la ley. Ver para creer. Los dos grandes partidos regateando al garante de la Constitución por pavor al nacionalismo. Dice mucho que la voz de los socialistas que ha justificado esta postura es la señora Carmen Calvo, infausta ministra de Educación en la etapa de Zapatero.

