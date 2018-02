A lo largo del siglo XIX las autoridades intentaron enderezar la calle del Pozo Amarillo hasta conseguirlo, llevándose por delante la calle de la Guerra y la Casa de la Cadena, que había sido Palacio de los Villafuerte. Antes de esa alineación, uno bajaba desde la Plaza de Santa Eulalia, dejando atrás su iglesia, por la calle de la Guerra, hasta que llegaba a un giro a la derecha, un estrechamiento, otro codo y por fin la calle del Pozo Amarillo. En el arranque de esa calle del Pozo Amarillo se hallaba la Casa de la Cadena, de la que hay dos fotografías, una de Luis González de la Huebra y otra de Ansede, cuando ya era posada, que nos permiten hacernos una idea de cómo era esta Casa de la Cadena, que estuvo tan vinculada a la vida, pero sobre todo a la muerte, del príncipe Don Juan. Una casa de dos plantas, siendo las ventanas de la segunda las más señoriales por sus adornos, quizá con escudos de los Villafuerte, sus constructores, en pleno gótico; el escritor y cronista salmantino José Sánchez Rojas, al describirla en 1931, citaba sus ventanas partidas por una columna, ajimeces, pero en las fotografías no las aprecio. En aquel texto, Sánchez Rojas advertía de su derribo a pesar de no ser "una casa más". Y no lo era.

El 4 de octubre de 1497 fallece en la Casa de la Cadena el Príncipe Don Juan, hijo de los Reyes Católicos. Enfermó en Medina del Campo de viaje a la boda de su hermana, y la reina católica Isabel, su madre, pensó que era mejor que se le atendiese en Salamanca, donde se encontraba su amigo el fraile dominico Diego Deza. El príncipe acababa de casarse con Margarita de Austria y sobre su muerte corrieron muchos rumores; el más extendido era el que había usado en exceso del amor con Margarita. También se habla de viruela, pero esta versión es, digamos, menos apasionante. Tal es así, que Carlos I recomienda a su hijo, Felipe II, que tenga cuidado con el exceso de amor con su esposa, poniendo de ejemplo a Don Juan. Tras su muerte, Margarita dio a luz, pero la criatura murió. Algunos dicen que Fernando de Rojas encontró en esa pasión de la pareja el argumento de su tragicomedia. El Príncipe se encuentra enterrado en Santo Tomás de Ávila y en su tumba se recuerdan sus "virtudes y ciencia", así como que era "verdadero cristiano, muy amado de sus padres y de su patria, y que en pocos años realizó muchas obras buenas con prudencia y virtud". En Salamanca se le recuerda por el impulso a la Casa de la Mancebía y al empedrado de las principales calles de la ciudad.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más