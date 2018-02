Sánchez se retrata con el 155

Cumpla o no cumpla, hay que aplaudir la iniciativa del Gobierno para hacer que se respete la ley y en Cataluña se enseñe en español al menos un 25% de las clases. Solo la mera intención expresada por el equipo presidido por Mariano Rajoy demuestra que el gallego y sus compañeros de gabinete no han llegado con el artículo 155 para salir corriendo y dejar todo el tinglado separatista como estaba, que estaba descaradamente al margen de la Constitución.

El anuncio por parte de Íñigo Méndez de Vigo de que se obligará al departamento de educación de la Generalidad a cumplir las sentencias del Constitucional supone el abandono momentáneo del ´siestamarianismo´, la táctica favorita del inquilino de la Moncloa. El Gobierno se mueve, y eso cuando "lo de Cataluña es siempre un lío" tiene mucho mérito y requiere hacerle la ola a quien ha mantenido durante tantos años y con tanto éxito la máxima de no hacer nada a la espera de que el tiempo resuelva todos los problemas.

No está nada claro que el Ejecutivo de la nación pueda cumplir esa promesa cuando los colegios catalanes abran la preinscripción a finales de marzo. Sería increíble que los padres pudieran elegir la casilla de la enseñanza en castellano y que en todos los centros una de cada cuatro asignaturas se diera en español. Tan increíble como la vuelta a la sensatez, a la normalidad, la democracia y la ley en aquel territorio asolado por el separatismo.

Pero, siendo realistas, solo habría una posibilidad: en caso de que los nacionalistas no consigan ponerse de acuerdo para gobernar y se prorrogue al menos medio año la ´intervención´ de la Generalidad. Y aunque así sea, tarde o temprano volverán los separatistas antiespañoles a los mandos de la Educación y, o mucho cambian las cosas, o retornará la persecución del castellano en Cataluña por tierra, mar y aire, en las escuelas, en los medios de comunicación, en los rótulos de los negocios y hasta en los grafiti.

