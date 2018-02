Hacer de presentador de la cena contra el cáncer "Enamórate de la vida" me hace receptor de muchos halagos al principio y bastantes reproches al final del sorteo de regalos. Todo el mundo quiere su premio más allá de la cena, la compañía y el formar parte del acontecimiento social del año en Salamanca, con más de ochocientas personas. Y no puede haber para todos, de ahí el factor suerte. Fue una cita en la que ellas apostaron por los rojos, blancos y negros, y ellos por la sosería de siempre. Entre las discrepantes se encontraba la anfitriona, Inmaculada Rodríguez, con vestido de Fely Campo, de falda plateada de inspiración japonesa y una chaquetilla de color verde esperanza, color corporativo de la AECC. Científicos, personal sanitario, empresarios o políticos convivieron durante unas horas hablando de lo suyo. Antes, en el cóctel, pegué la hebra –diría Pelayo—con José Antonio Sayagués, que me dio cuenta de lo buena que es la interpretación de José Luis Gómez haciendo de Unamuno en Madrid. Compartí mesa con las gentes de Casa Paca, felices con el reconocimiento que recibieron de la AECC por su iniciativa de cena a favor de la investigación contra los cánceres masculinos, que compartieron con Luis Alberto Pérez Romasanta, radiólogo del Hospital Universitario, y todo su equipo. Era fácil apreciar el protagonismo femenino en la cena superando, incluso, eso que se conoce como paridad. Están más sensibilizadas con el problema, así que algo debemos aprender de ellas. Y rápidamente.

