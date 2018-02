Dolor y orfandad

Tengo varios amigos con hijos adoptados, buena parte de ellos, en Rusia o en China. Una de esas parejas me contó que fue a Rusia con la promesa por parte de las autoridades de que allí podría adoptar una niña, un bebé de pocos meses, cosa que no sin pesados trámites consiguieron. Aquella pequeña es hoy una inteligente, guapa y rubia española de veinte años que estudia con notable éxito una carrera técnica superior.

Estos padres, hoy felices, quedaron sorprendidos y también horrorizados al ver en la sala del orfanato en que estaba su futura hija a más de cien bebés atados a sus camitas (para que no cayeran al suelo, no por otra razón), y lo más llamativo: ninguno de aquellos bebés lloraba jamás, pasara lo que les pasara. Sin duda aquellos pequeños estaban al cuidado de una institución escasa de medios, tanto de personal como de recursos físicos, lo cual muestra las condiciones en las que viven en muchos países los pequeños acogidos en "instituciones protectoras". Pero no es eso lo que hoy nos interesa resaltar.

Lo que se llama llanto de un bebé no consiste en llorar, sino en gritar. Gritar reclamando o defendiéndose de algo, desde pedir la teta materna a quejarse por un dolor de oídos, pero en una sala donde cada recién nacido comparte el espacio con otro centenar de bebés, ¿para qué protestar o pedir si nadie te hará caso? Curioso resultado en unos seres cuyo desarrollo cerebral se les supone todavía escaso.

