Una foto del río Águeda, muy seco, ocupa la primera página de LA GACETA. Con el Tormes, como muchos otros ríos de toda España, está en situación de "Emergencia". "Tormes, Águeda, mi Duero/ lígrimos, lánguidos, íntimos", que en el poema de Unamuno espejan claros cielos y abrevan pardos campos, ahora no tienen apenas lámina en que reflejarse y contemplan tierras y praderas sedientas. Junto al estreno hoy de "La forma del agua", de Guillermo del Toro, sus Globos de Oro y sus trece nominaciones a los Oscar, el "líquido elemento", que acrecía leche y vino, me hace reflexionar. No faltarán nostálgicos que sostengan que menos mal que el innombrable – el de "la pertinaz sequía" -, construyó pantanos. Otros le replicarán que el invento no fue del dictador, sino planificación del Conde de Guadalhorce en la República. He asistido a ese pugilato verbal muchas veces. Pero mi más antiguo recuerdo se remonta a los cincuenta, cuando los chavales acusábamos al "Pajinas" – personaje urbano pintoresco, de gruesas lentes -, de beberse el agua de los pantanos. Él indefectiblemente blasfemaba y lanzaba su cachava de cuasi ciego sobre los crueles y jóvenes delatores. A aquel desdichado, el popular "Espía ruso", la infundada denuncia callejera de tantos rapaces – naturalmente desde lejos y a voces -, le encocoraba más aún.

