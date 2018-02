¡A por el IX Centenario!

Animo a los rectores, vicerrectores, gerentes, políticos, y salmantinos del futuro en general, todos ellos aún no nacidos, ni siquiera concebidos, a que comiencen a perfilar el IX Centenario de la Universidad de Salamanca, que tendrá lugar en el año 2118, en tanto en cuanto se nos ha pasado el arroz para celebrar el VIII Centenario, que hubiera tenido lugar en este 2018 y al que como vengo advirtiendo desde hace siglos, no hemos llegado. El ex rector Daniel Hernández Ruipérez estará orgulloso en su retiro de no haber hecho nada en ocho años, nada de casi todo, y nada de nada respecto al VIII Centenario, una fecha que tendría que haber sido mágica para la Universidad, para Salamanca, para nuestra región, y si no fuéramos un país de analfabetos, para España en general. Lo siento por la única víctima de este monumental desaguisado de inútiles y de mediocres: el actual rector, Ricardo Rivero, al que le tocará sin comerlo ni beberlo pasar el trago de un Ochocientos Aniversario sin apenas contenido, pobre y provinciano. Un Centenario sin pena ni gloria que ya nos ha costado nombrar Honoris Causa a Miquel Barceló, artista "profundamente" ligado a la Institución... Hubiera tenido más cuenta haber nombrado Honoris Causa al ron Barceló (con Coca-Cola, por favor). De traca.

