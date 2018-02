El estreno mundial de Arvo Pärt

Entre la celebración del VII Centenario de la fundación de la Universidad y la del VIII van a transcurrir 64 años, no un siglo como debería ser si se celebrara lo mismo, que no es el caso. Lo que se va a celebrar el año 2018 es el inicio del proceso, la idea y sus inmediatas consecuencias de fundar la Universidad, que fue el año 1218 bajo el reinado de Alfonso IX de León. Entonces, ¿qué se celebró los años 1953 y 1954 con tanta pompa?

El año 1254, es decir, setecientos años antes de la anterior celebración, el entonces Rey Alfonso X otorgó la carta que establecía las normativas de organización y las dotaciones financieras, que junto a las bulas pontificias (preceptivas) de Alejandro IV, confirmaban la fundación de la Universidad. Se trata de dos acontecimientos diferentes dentro de un mismo proceso fundacional. O sea, que el VII Centenario se celebró, aprovechando el segundo de estos acontecimientos, con 36 años de retraso respecto al primero por causa, quizá, de la Primera Guerra Mundial, porque en 1918, aunque ya en las últimas, todavía estaba activa, y aun cuando España se mantuvo neutral, habría sido imposible darle el realce universal que el acontecimiento merecía entonces y merece ahora, acordándose no celebrar nada.

Pues este realce universal justifica la implicación del compositor estonio Arvo Pärt, un desconocido que nunca ha estado en Salamanca, pero que ha escrito una obra para el VIII Centenario que será la primera que estrene su autor en España.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más