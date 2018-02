Juventud marchita

Tengo 38 años. Eso es así, no es ni bueno, ni malo, simplemente es verdad. Por más que me enfade, patalee o no respire, no voy a conseguir tener hoy ni más, ni menos años. Tengo 38 y tengo que asumirlo, pero debo reconocer que, a pesar de que la alargada sombra del 4 se cierne en el horizonte próximo, yo sigo pensando que soy joven. Con mis canas, mis achaques, pero joven. Joven de forma de pensar, de manera de ser, de agilidad mental. ¿Complejo de Peter Pan? Pues puede ser.

Lo malo, que algo malo tenía que haber porque si no no estaría tratando este tema, es que el Ayuntamiento de Salamanca ha decidido que yo ya no soy joven. Te aguantas, asume tu vejez. Lo digo porque estaba yo mirando los cursos del Plan Formativo para jóvenes para mandárselos a una amiga y pensé "oye pues tienen muy buena pinta, igual podía apuntarme yo también a alguno". Pues no, no puedo, cuando cumples más de 35 ya no eres joven. Ella tampoco, mal de muchos... Pero ojo, que los del Ayuntamiento de Salamanca no son los únicos que ponen la juventud en esa cifra dos años por encima de la edad de Cristo. Todo tipo de instituciones tanto nacionales, como internacionales, han decidido que si llegas a 36 años, desde ese momento entras en la cuesta abajo de la vida.

Volviendo a estos cursos, veo que son para las personas comprendidas entre los 18 y los 35 años, y digo yo, que soy mucho de pensar las cosas y a pesar de ello decirlas ¿no tendré yo más afinidad con alguien (joven, claro) de 34 que un chico de 18?

