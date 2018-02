Tiempo de cuchara

La Cuaresma es una estupenda oportunidad para comer bien y sano. Nada hay más propio de la cocina mediterránea que los guisos de cuchara; los mismos que se fomentan este mes de febrero en las jornadas del pincho de cuchara recién presentadas por la Asociación de Hostelería. Platitos y pequeñas cazuelas con lentejas o garbanzos, pequeñas ollas podridas para la barra de un bar con la compañía de un bon vino, que diría nuestro Gonzalo de Berceo. El potaje, tan propio de los viernes de Cuaresma, como este, también pincho de cuchara, no es sino una olla en la que se mezcla de todo porque todo cabe en él: cualquier verdura, esta o aquella hortaliza, la legumbre que uno quiera, y estando en el tiempo que estamos, su ración de bacalao. Antaño en salazón, lo que evocó a Julio Camba su famoso concepto de "momia pisciforme", y hoy fresco, que para eso han mejorado considerablemente las comunicaciones. Aún me veo de niño, en la ya desaparecida tienda de Paco pellizcando las bacaladas cuando nadie me veía. Saladas como un perro. Si me llega a pillar el señor Paco con el carácter que tenía no sé qué me hubiese hecho. Tras la jubilación de Guillermo, su hijo, el local lo ha ocupado una franquicia de panes y café. Con los barriles de escabeche no me atrevía: daban demasiado el cante. Aún hoy, el radar de mi nariz detecta un barril de escabeche en el Mercado a varios metros de distancia.

La versión pecadora del potaje es el cocido, también de actualidad y guía, con su grasa y sus carnes, pero también con sus verduras, hortalizas y garbanzos, lo que revela el parentesco de potajes y cocidos, hijos de aquella olla podrida, reverenda y protagonista del Siglo de Oro. El Quijote comienza con una, que retrata la condición del protagonista, y de ahí en adelante Lope de Vega, Calderón de la Barca, Quevedo€En sus análisis de los estudiantes salmantinos del Siglo de Oro, que vivían en gobernaciones y repúblicas, aparece la olla podrida.

