Cuando éramos niños, no dejábamos pasar un Miércoles de Ceniza sin tomar la ceniza o las cenizas que el cura después de pronunciar las ininteligibles palabras en latín que significaban "escucha hombre, polvo eres y en polvo te convertirás", te hacía una cruz en la frente con las cenizas del platillo. Cenizas que según debía de ser provenían de quemar las palmas del Domingo de Ramos del año anterior.

Aunque ahora se ha reducido el rito, sé que sigue celebrándose con más o menos afluencia de fieles. No hace mucho, encontrándome en Colombia tal día como el de anteayer, muchas jóvenes iban por la calle luciendo la cruz grisácea en la frente como un signo de orgullosa devoción. Era, sin duda, consecuencia de nuestra presencia en aquellas tierras americanas y que perdura como en otras muchas manifestaciones de todo tipo.

Ahora, viendo la cantidad de alardes superfluos que nuestro mundo prodiga a todas horas, no estaría de más recordar lo efímero de nuestra existencia aunque te tachen de agorero pero, ¿qué otra cosa es el paso por este perro mundo en el que todo va sucediendo no tan lentamente como parece y ya para muchos de nosotros lo vivido es mucho más que lo que te queda por vivir?.

Las vanas ilusiones o los descabellados propósitos sólo lo son cuando el tiempo lo sentencia y ya es tarde para rectificar, al igual que las ocasiones perdidas sólo lo son cuando son irrepetibles y ya no pueden llegar de nuevo. Por eso, la ceniza aunque pase desapercibida para el común de los mortales es una llamada de atención que con añoranzas del pasado tiene siempre un propósito de futuro, ya que como dijo Jose Luis Hidalgo (Los muertos) "Mi cuerpo está hecho de cenizas invisibles".

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más