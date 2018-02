Quien avisa no es traidor

La campaña de riego se complica bastante más de lo que esperaba la propia Confederación Hidrográfica en el mes de diciembre.

Entonces parecía imposible, porque nunca había ocurrido, que el embalse de Santa Teresa no ganara 70 hectómetros cúbicos desde ese mes hasta el 1 de abril. Ahora parece más que probable que sea así porque apenas ha llovido y la nieve, aunque está en la montaña, aún no se la espera. Puede que llegue al embalse en mayo, quizás marzo sea más lluvioso de lo habitual... pero ahora la realidad es que aunque en enero las precipitaciones han sido más elevadas de lo normal, no han sido suficientes para amortiguar la escasez de lluvias de octubre, noviembre y diciembre.

Total que en febrero, a 11 días de que se celebre la junta de explotación donde se planifique la campaña de riego, el agua es insuficiente para que se desarrolle en Salamanca una campaña de riego normal y las comunidades deben adaptarse ya a esa posibilidad, salvo que se quieran llevar sorpresas como el año pasado les ocurrió a regantes de Bajo Duero. Los agricultores de esa zona superaron el cupo asignado y se quedaron sin agua para el tramo final de sus cultivos. Los regantes del Alto Duero se negaron a facilitarles más, aunque ellos no habían utilizado la asignada, porque entendieron que se habían ajustado al cupo mientras que los otros, ahora con problemas, habían realizado una mala gestión de los recursos.

