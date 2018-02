No pido perdón

No estoy dispuesto a pedir perdón por ser hombre. Ni lo elegí ni he hecho nada malo por serlo. Soy una persona, un ser humano, nada más, uno más entre chicos y chicas. No pienso pedir perdón por tener "colita" o por haber estado enamorado de Kathleen Turner, como tampoco lo pediría por haberme acostado con Robert Redford o con un funcionario de Hacienda. Por si alguien no se ha enterado, pongamos que hablamos del feminismo choni, estamos en el siglo XXI, es decir, ¡ya está bien de payasadas!, ¡ya está bien de tontos y de tontas!€

Confieso que vivo en un mundo, el actual, que no es el mío; un mundo cuyo día a día me expulsa de su seno por chabacano, por mentiroso; un mundo que me hace sentir como si fuera un personaje de Douglas Coupland, heredero de todos los precipicios.

De la ignorancia absoluta en la que vivimos "gracias" a la sociedad de la (des)información, hemos dado un paso más hacia el nazismo socio-digital: la brecha.

