Mueve ficha, Mariano

Acostumbra Juan Vicente Herrera a darle consejos envenenados al líder de su partido y del Gobierno de la nación. Un hábito que el propio Mariano Rajoy lleva con estoica paciencia, como casi todo en esta vida suya de presidente agazapado.

Cuando agonizaba la primavera de 2015 ya le espetó aquello tan sonado de "Mírate en el espejo, Mariano" animándole a tomar las de Villadiego, y ahora le pide que "mueva ficha", que es tanto como criticar con descaro su falta de actividad, su conocido manejo de los tiempos y su especial habilidad para las posturas hieráticas.

Herrera quiere que el Gobierno pacte cuanto antes los Presupuestos del Estado para 2018, porque a la Junta de Castilla y León le va mucho en ello: financiaciones, oposiciones, sueldos del funcionariado y otros importantes capítulos pecuniarios. El burgalés pone como ejemplo la facilidad con la que él acuerda los dineros con Ciudadanos, pero la comparación no vale, porque con Luis Fuentes y Compañía la exigencia se acabó en cuanto les concedieron puestos y sueldazos en la Mesa del Parlamento regional. Nada que ver con los tragones insaciables del PNV. Así que Rajoy hará lo que tenga que hacer cuando toque. Como acostumbra a decir el gallego, "las decisiones se toman en el momento de tomarse" y "a veces la mejor decisión es no tomar ninguna decisión, que también es tomar una decisión".

En el caso que nos ocupa, negociar los Presupuestos con los hijos de Sabino Arana no es comparable a pactar cuatro enmiendas con los procuradores de C´s en Castilla y León, a los que igual les da arre que so. Los peneuvistas han sido siempre la otra cara del terrorismo etarra, los que recogían las nueces cuando los asesinos sacudían el árbol, y, aunque a temporadas van de colegas de la democracia, en cuanto se destapan les sale el ramalazo supremacista y antiespañol. Ahora han sido los golpistas catalanes los que han meneado el nogal y Aitor Esteban e Íñigo Urkullu los que se aprestan a sacar tajada, exprimiendo al Gobierno de la nación en otra de sus habituales extorsiones a cambio de votos.

