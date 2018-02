San Valentín en San Antón

No. No es un galimatías, ni un error. Los restos de San Valentín se encuentran en la Iglesia de San Antón, sí, la de los animales, situada en la calle Hortaleza de Madrid. Me lo descubrió uno de los dos Padres Villar, que han sido párrocos muchos años de la misma. Llevado por la tradición y para recordar mis orígenes de pueblo y rurales y mi vinculación con los animales, llamé hace ya unos cuantos años al entonces párroco de San Antón para proponerle emitir el programa de radio Agropopular desde la iglesia. Era el Padre Villar I. Aceptó encantado y para allí que nos fuimos con todos los bártulos. Eso sí, un par de días antes del 17 de enero, festividad de San Antón, me acerqué hasta el templo para conocerle personalmente y que me pusiese al día. Recorrimos el altar, las capillitas laterales y en un momento dado me dijo: "aquí te presentó a San Valentín". Pensando que había tenido un lapsus, respondí: "padre, se ha equivocado, será San Antón". "No, hijo, no, son las reliquias de San Valentín, que están aquí, aunque muy poca gente lo sepa", me corrigió.

