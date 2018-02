Aunque siempre los perjudicados por las encuestas relativizan un poco más su importancia que los beneficiados, se está percibiendo cierto nerviosismo en la dirección del PP, que a resultas de ello, de pronto ha dejado de centrarse en marcar distancias con sus adversarios de la izquierda y que inmediatamente ha convocado a sus barones para estudiar la estrategia conjunta y centrar toda su artillería propagandística contra el partido amigo de la derecha que le presta apoyo en la presente legislatura, es decir, contra "esos aficionados sin experiencia" según apuntaba recientemente Rajoy.

Con la cuestión catalana de fondo donde ya los votos reales y no los sondeos especuladores, dieron a Ciudadanos el primer puesto en las votaciones al tiempo que se hundía el barquito de Albiol, el PP parece que no ha encontrado otro clavo al que agarrarse que atacar la pasividad de Arrimadas por no intentar formar Gobierno, obviando que precisamente Rajoy hizo lo mismo en las generales.

