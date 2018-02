Tal y como se están poniendo las cosas, las mujeres comenzamos a meter miedo. Da igual que sea una gala de cine, una semana de moda, la exposición de una biblioteca, o cualquier "quéséyo" político, social o televisivo€ todo escapa deliberadamente de su propósito y busca un único fin: poner la escopeta en el seso de los hombres y, ¡zasca!, meterles un perdigonazo y dejarlos por los suelos porque, según dicen, son seres impuros, deshonestos, obscenos, o lo que es peor, engendros de la humanidad a los que solo puede mirarse con asco y con desprecio.

La forma de educar en igualdad se nos está yendo de las manos. De ser los hombres quienes asían el bastón de mando toca ahora dárselo a las mujeres, y eso, a mi entender, no es igualdad sino cambiar la zurriaga de equipo. Las palabras "machismo" y "feminismo", así, a lo bravo, soportan idénticas vilezas y perjuicios: la tiranía, la vejación, el abuso, el despotismo€ El machismo ata a sus yugos mulas y el feminismo ara sus posesiones con bueyes. Como si el asunto de la igualdad hubiera de resolverse siempre con un género encorvando el espinazo y el otro blandiendo el vergajo para despachar iras y despabilar galbanas. Pero, ¡chis!, por favor, llévese el índice a los labios y pida silencio para que todos callen. Las modelos ya están ahí, en la tele y desfilando por la pasarela encadenadas a sus cerdos. Confieso que he sentido vergüenza al mirarlos. Me refiero a los cerdos. Como vergüenza he sentido al echar la vista a mi alrededor y mirar de frente a mis amigos, a mis hermanos, a mi marido€ y hasta a mi padre que los cielos guardan. Si estas formas de reivindicar no acaban en misoginia, el tiempo lo dirá. Sé de algunos que ya se niegan a coger un ascensor donde haya una mujer. ¡Por si acaso! -dicen. Pero esto al feminismo radical le importa un bledo. Porque los hombres ya no son siquiera "viejos verdes" sino "cerdos".

