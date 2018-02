Ni tanto ni tan poco, nos pasamos de un extremo a otro con mucha facilidad, se nos va "la pinza" en un abrir y cerrar de ojos. La noticia, cuando menos es llamativa. Desconozco el fondo y el trasfondo, pero lo que nos transmiten los medios llama la atención, aunque no sé si se ajusta a la realidad. A simple vista realmente es chocante, un padre denunciado y detenido por insultar a su hijo cuando intentan hacer juntos los deberes.

No comparto aquella filosofía de antaño "la letra con sangre entra", pero tampoco la de hoy, suponiendo que haya alguna fórmula donde el sistema educativo se fundamente. El padre, separado, trata de ayudar a su hijo que parece no entender, le supera la situación y es incapaz de gestionar sus sentimientos. Algo está fallando, algo no estamos haciendo bien cuando nos crispamos con facilidad y cuando somos capaces de llevar los trapos sucios a los juzgados. El sistema educativo para adquirir conocimientos puede ser maravilloso, el sistema educativo para el crecimiento y la madurez personal no parece ser tan bueno. Llevo mucho tiempo pensando que en este país tenemos un serio problema de educación, hoy creo que nos falta algo más a mayores de educación.

