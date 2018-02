Despoblación, ese problema (o no)

Si hay un reto al que Salamanca y Castilla y León en su conjunto no han sabido hacer frente desde la instauración de la autonomía es sin duda el de la despoblación. En 35 años no se ha encontrado remedio alguno para la continua pérdida de habitantes y el abandono de los pueblos, por más que los sucesivos gobiernos regionales, desde Demetrio Madrid a Juan Vicente Herrera, hubieran colocado el combate contra la sangría demográfica en lo más alto de su lista de objetivos.

Solo la llegada masiva de inmigrantes en los años previos a la crisis supuso un transitorio alivio para las estadísticas que año tras año marcan el camino hacia la decadencia. Desde 1983, Castilla y León ha perdido 167.000 habitantes, 24.000 más de los que viven en Salamanca capital, mientras que la población de la provincia salmantina ha caído en más de 14.000 solo en la última década. Y no es así en toda España, porque Castilla y León fue la comunidad que más población perdió en 2016, casi 22.000 habitantes, mientras el conjunto del país crecía.

Y el número de nacimientos, junto a la fuga diaria de jóvenes camino de Madrid o de otras autonomías pujantes, confirma que en un futuro inmediato la despoblación se va a acelerar, junto al envejecimiento, que es la otra cara de la misma moneda.

El caso de Salamanca resulta especialmente grave, por cuanto no se trata de la vieja emigración de los pueblos a la ciudad: desde hace años también van perdiendo habitantes las cabeceras de comarca y la capital, con la excepción de los pueblos del entorno de la ´city´.

Hallar ideas originales y proyectos que, en alguna medida puedan paliar el declive demográfico en la provincia de Salamanca era uno de los tres desafíos, junto a la calidad de la Universidad y la mejora de la atención en el Hospital, que lanzó LA GACETA a los ´cerebritos´ de la provincia a lo largo del pasado año y que contó con una importante participación en cantidad y calidad. No hay soluciones mágicas, aunque sí existen propuestas bien encaminadas, como la presentada por el ganador del I Reto Gaceta, Juan José Hernández Araujo, con su oficina virtual para ayudar a los productores de los pueblos pequeños de la provincia a comercializar sus mercancías.

