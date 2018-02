Prohibido recordar

Los españoles hemos aprendido en estos días a situar a Waterloo en el mapa. No por la célebre batalla donde sucumbió Napoleón, si no por el alquiler de un palacete que ha hecho Puigdemont, lo paga su amigo Matamala, sólo cuesta 4.400 € al mes. El alcalde de Pajares de la Laguna, ha tirado los pies por alto, con una carta dirigida al presidente del Senado, donde arremete contra la ley de la memoria histórica e insulta al destinatario, llamándolo "mamporrero". Si el alcalde hubiera leído los clásicos, como le gustaba hacer a que le quieren quitar la calle, a Salas Pombo. La madre de el Lazarillo de Tormes le dijo: "Hijo hay cosas que aunque sean verdad no deben decirse, porque la gente honrada se ofende". El alcalde ha dimitido, su partido lo ha suspendido de militancia, pero se queda de concejal.

En la provincia de Salamanca hay localidades que mantienen una calle a Diego Salas Pombo, gobernador civil, cuando visitaba los pueblos le montaban arcos triunfales con los carros de labranza con la vara hacia el cielo, "regañaos". A la muerte Salas Pombo, en 1997, Enrique de Sena le dedicó una amplia y panegírica in memoria en El Adelanto, que "más que político cuando se le trataba algo íntimamente, era poeta". Él tuvo mucho que ver con la creación del barrio Vidal, con el de la Vega, para cubrir la necesidad de vivienda de nuestra ciudad. El caserón que había detrás del palacio de Anaya lo convirtió en el primer comedor universitario, el Tito Blanco, donde los viernes se reunía con los estudiantes. Fernando Jiménez, colaborador de la revista "Trabajos y Días", me contó que el gobierno civil contribuyó a la publicación, pero como estaba "canino" tenía que esperar a que la policía de tráfico pusiera algunas multas para a hacerle efectiva la subvención.

