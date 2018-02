El Tormes y sus pantanos

Despúes de haber sufrido un verano tórrido los hombres del tiempo auguraban un invierno cálido y seco. Realmente dieron en el blanco y estamos padeciendo o disfrutando, depende de los gustos de cada cual, un invierno frío y húmedo. Digamos también que afortunadamente. Otro tema distinto es el de la sequía a la cual siguen aferrándose muchos comentaristas. Que la hemos sufrido es indudable como también lo es que vamos a necesitar mucha paciencia hasta que nuestros pantanos lleguen a los niveles óptimos. Pero este tema me tiene bastante perpleja y necesito exponer la razón.

Los diversos pantanos de Salamanca tienen una capacidad de agua poco común. Santa Teresa, Almendra, Saucelle... son un ejemplo significativo de lo dicho. La realidad es, sin embargo, curiosa. Santa Teresa tiene una capacidad de 496 Hm. cúbicos. En litros de agua una barbaridad. Se surte del agua que procede de Gredos y hace tiempo que vengo controlando si el agua embalsada aumenta y en qué grado. Mi sorpresa es enorme. Resulta que, al día de hoy, tiene una reserva de 188 Hm3. Me pregunto bastante escéptica... ¿tan poco? La curiosidad me hace comprobar el volumen de agua que entra y la que sale y por poco me da un pasmo. Entrada de agua: 6,4 metros cúbicos al segundo. Salida: 5,5 metros cúbicos también al segundo. Es decir que prácticamente lo que entra equivale a lo que sale. ¿Cómo va a aumentar el agua embalsada?. Difícil, ciertamente. Y ¿adónde va todo ese volumen de líquido?. No cabe otra explicación que a surtir el inmenso mar de la presa de Almendra. Y si internet no falla resulta que en estos momentos ese gran pantano tiene casi 900 Hectómetros de agua embalsada. ¿Reservada para riego? más bien no. ¿Para surtir a poblaciones? poquito... poquito. Allí se va a pescar, a practicar deportes náuticos... pero más abajo tiene el gran salto productor de electricidad que es Aldeadávila y que está prácticamente al cien por cien.

