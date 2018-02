Cataluña no, nosotros sí

Como casi todo el mundo "normal", estoy harto, asqueado del temita catalán, de quienes lo caldean y de quienes lo consienten€ y de quienes lo pagan en Madrid€ con nuestro dinero. Como casi todo el mundo "normal", estoy harto de que no se actúe con contundencia contra un delito tan gravísimo como es un golpe de Estado, y estoy harto de que la Justicia no se aclare en su propio laberinto y en sus descaradas connivencias políticas. Estoy harto, en definitiva, de que no pase nada, de que los tiempos se eternicen y de que convivamos con una malsana sensación de impunidad.

Estoy harto de que no hacer lo que hay que hacer, o de que decir lo que no se debe decir, no sea punible, y aún peor, que la sociedad más allá de acéptalo o no, ni siquiera sea consciente de la estafa en la que vivimos. El penúltimo sapo que he tenido que digerir, la penúltima estupidez que he tenido que leer, ha venido del ministro de Fomento, Don Iñigo de la Serna, que tiene mucha fachada, pero que mucho me temo que se quede en eso.

