Diré que es el final

El trajín de telepizzeros que atravesaban la noche con su mercancía ya me avisaba de la intensidad de una madrugada sin cielo en la que vimos coronarse a una estrella, Amaia Romero, Amaia, ganadora de Operación Triunfo, que silenció con su Miedo, de MClan, a todo el que la escuchaba en esos momentos. Nos detuvo el pulso y el tiempo, o más bien hizo de él lo que quería. Fue una interpretación memorable para una chica que ojalá haga historia en la música. Ojalá la industria no la deteriore como hizo con Rosa López, aquella Rosa de España de poderosa voz "negra", que ha terminado por desdibujarse cada vez más. Ojalá Amaia tenga suerte para mantener su estilo, su talento y su personalidad, pero ya aviso de que no será fácil: Eurovisión será su primera prueba. Y me da miedo.

Esos telepizzeros de allá para acá descargaban pizzas con oferta en pisos de estudiantes, donde la final de O.T. se vivía como una fiesta, algo así como la Super Bowl, pero con todos pegados al móvil, a Twitter, que ya es una prolongación del cuerpo y el alma. La prensa seria, incluida Vanity Fair, aún construye a estas horas interpretaciones sociológicas para explicar lo que pasó la otra noche, cuando quizá todo se debiese a una voz portentosa y una personalidad capaz de empatizar con todo desde su sencillez en el trato y su transparencia. Nada más. El segundo episodio de ese trajín telepizzero y de agitación nocturna en las redes vendrá con Eurovisión, con el permiso de Alfred García, otro de los concursantes, cuyo trombón ha terminado por ser un protagonista más de O.T. Un concursante que se vio acompañado en su actuación final por nuestra Vicky Gómez, demostrando por qué es la coreógrafa del concurso y una de las bailarinas más cotizadas.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más