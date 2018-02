Tierno, el Catedrático de Salamanca

En estos días se cumple el centenario del nacimiento de don Enrique Tierno Galván, que siempre fue conocido como "El viejo profesor de Salamanca". En efecto, fue "viejo" desde antes de cumplir los cuarenta. Entre sus facetas menos conocidas está la de intelectual de enorme y nada sectaria cultura. Sus obras completas, que se están editando ahora y que recomiendo, así lo acreditan.

Fui concejal a sus órdenes en el Ayuntamiento de Madrid y aprendí mucho de él; además tenía gran sentido del humor.

Después de que John Lennon fuera asesinado en Nueva York, el Ayuntamiento madrileño puso el nombre del beatle a una calle. El Alcalde asistió al evento y habló. Los atinados elogios que desgranó en memoria del músico británico se vieron empañados por un error contumaz: Tierno rebautizó al malogrado compositor con el apellido Lennox. Al día siguiente fui a despachar con él y, al sentarme, me entró una risita floja recordando la gaffe de la víspera.

-Muy risueño lo veo –comentó, esperando que yo le aclarara aquella risita impertinente.

-Perdone usted –me disculpé-, pero no puedo evitar recordar su discurso de ayer acerca de John Lennox.

-¡Vaya por Dios! –se lamentó-. Me apercibí del error nada más cometerlo, pero en este caso, y sólo en él, consideré que era mejor "sostenella y no enmendalla". Además, convendrá usted conmigo en que Lennox es un nombre mucho más eufónico que Lennon.

