Siempre vivimos entre lo viejo y lo nuevo, en transición. Albert Rivera regresó a Salamanca para dar argumentario político a las juventudes ciudadanas, expectantes ante el futuro que deparan las encuestas a Ciudadanos. Una cita de invierno. Si el cambio que anuncian las encuestas llega, serán los próximos gobernantes, pero cuidado con las expectativas. Los asistentes al encuentro eran jóvenes de buenas familias, estupendo armario casual y en apariencia muy preparados para este mundo cambiante, como lo describe Luis Garicano, ideólogo económico del partido. Un primer vistazo revelaba cierta paridad y muchas ganas de que esto cambie, probablemente más en ellas que en ellos. Al fin y al cabo, ellas están protagonizando la gran revuelta de este siglo XXI: el Me Too cerrará el ciclo de las águedas que celebramos estos días. Nunca vi a tantas jugadoras de rugby como ayer en el O´Hara´s viendo el Gales contra Escocia del Seis Naciones. Los tiempos están cambiando, cantará de nuevo Bob Dylan dentro de unas semanas en Salamanca. Estamos en tránsito y es preciso estar atentos, no siendo que echemos de menos, como Claudio Rodríguez en El Baile de Águedas, aquellos tiempos en los que a sus fiestas se unía el hombre como el suero al queso. De momento, lo dijo también Garicano, hay que ser creativos, buscando, naturalmente, que lo nuevo sea distinto a lo viejo. Ya se apuntó en El Gatopardo, de Giuseppe Tomassi di Lampedusa, hace falta que algo cambie para que todo siga igual, lo que me lleva al cambio que supone ir a Eurovisión con una canción nada festivalera, cuyo éxito estará en la gestualidad de sus intérpretes en el escenario. Magia, dicen los chicos de O.T. que estuvieron en Salamanca levantando pasiones: Thalía, Marina, Mireya y Roi. Los que siguen el programa me aseguran que Roi es el que tiene más tirón. Sea como fuese, Rivera parece estar viviendo su particular operación triunfo poniendo un punto de los nervios al PP, de quien recibe consejos y críticas al mismo tiempo, y sintiéndose foco de atención de todas las miradas, también de aquellas que le corresponden más a Inés Arrimadas, verdadera causa del subidón naranja.

