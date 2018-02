"El juego de la oca"

En Cataluña se lleva jugando, desde hace bastante tiempo, al "Juego de la Oca".

Todos los jugadores estuvieron en la casilla de salida al mismo tiempo, pero no todos actuaron con la misma legalidad. Curiosamente los independentistas siempre caían en la oca y, ya saben, de oca a oca y tiro porque me toca. Así avanzaron en el tablero de un juego en el que esta semana ha quedado de manifiesto, que hicieron trampas. Por el contrario la ficha azul quedó atrapada en el pozo. La ficha roja iba de puente a puente y tiro porque me lleva la corriente y así fue como los constitucionalistas, a los que no tuvieron ningún pudor en darles más de uno y dos empujoncitos para casi desaparecer, les dejaron en un bucle del que no querían salir o no les convenía salir. También es verdad que el independentismo ya se encargaba de que nadie saliera de sus casillas, y así el pobre constitucionalismo quedo en ese limbo olvidado para muchos.

Mientras desde el "establishment" se pensaba que todo se arreglaría y que tarde o temprano se llegaría a la cordura e incluso que los contrarios caerían en sus casillas y así podrían salir, aunque solo fuera por pura estadística. No fue así.

Los independentistas estaban convencidos de que nada les iba a impedir llegar victoriosos al "Jardín de la Oca". En sus ansias de ganar se saltaron todas las reglas pensando que los del pozo estaban ahogados y que los del puente les seguirían la corriente.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más