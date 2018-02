La injusta leyenda negra

Si aún no ha leído usted "Imperiofobia y leyenda negra", ensayo de la malagueña —pasada por Harvard—, María Elvia Roca Barea, editado por Siruela, le recomiendo que lo haga. No llevo comisión, debo gratitud. Me lo regaló Isabel Bernardo el pasado verano, cuando mi porvenir era más oscuro que la leyenda. Su atractivo absorbió algunas de las horas más amargas del hospital. No se trata tampoco de un gusto personal de veterano lector. Lo vio sobre mi mesilla el amigo y cardiólogo Cándido Martín Luengo, y afirmó que era el mejor libro que había leído en los últimos años. Pero lo más elocuente son los datos: Sissi me regaló la séptima edición; está en las librerías ¡la diecinueve!; y mi empresaria preferida —la charra Ofelia Grande, responsable de la editorial—, me dice que le esperan bastantes más. El lunes tuve ocasión de conocer personalmente a la autora, en un almuerzo-coloquio en el Club Siglo XXI de Madrid, y volvió a deslumbrarme por su cultura, valentía, elocuencia y agudeza.

MERB nos descubre dos "misterios" históricos: cómo los seres humanos han procurado siempre crear enormes estructuras sociopolíticas que llamamos imperios (deben abarcar más de un millón de kilómetros cuadrados); y cómo estos imperios siempre han sufrido —cual "pareja inseparable"—, una leyenda negra. Desvela magistralmente como las leyendas contra los imperios (también Roma, Rusia y EEUU), llegan a sustituir a la verdadera historia. El caso más grave e injusto es el de España. Un ejemplo: Inquisición, que entraña sin duda una grave intolerancia, hubo en toda Europa. La española, en cifras y datos, fue la más benigna de todas ellas. Bueno, pues se ha vendido siempre como la más fanática y dura. Otra muestra: judíos hubo en toda Europa, y de todas partes fueron expulsados, pero con menos contemplaciones que en España (que les permitió abrazar el cristianismo y enajenar sus bienes y hasta llevarse las llaves de sus casas).

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más