Mujeres al poder

Día a día, paso a paso, la conquista de la mujer por ascender en su rol social resulta imparable. Han tenido que pasar cientos, miles de años, para que la igualdad de sexos empiece a ser una realidad al menos teórica. Ya no puede existir una disposición legal de cualquier nivel que contradiga este principio y no sólo porque lo diga nuestra Constitución, que también, al prohibir cualquier tipo de discriminación, sino por mero sentido común que es y debe ser el principio rector de todo lo habido y por haber.

Hace unos días se ha proclamado lo que todos ya sabíamos y es que nuestro próximo Jefe de Estado va a ser Jefa, esto es Reina, aunque algunos no lo veamos. Y ello, aun teniendo precedentes, no deja de ser una novedad en un mundo tan masculinizado y por ello, a mi juicio, tan imperfecto y necesitado de profundos cambios y reformas sin cuento y no sólo en el campo de la modernización sino sobre todo en el de la igualdad que debe ser el objetivo de nuestra, en muchos campos, desfasada sociedad.

Es cierto que, aunque nuestras abuelas ni lo soñaban, la mujer está conquistando terrenos cada vez más amplios y, consecuentemente, una situación de igualdad con el hombre en los planos jurídico, laboral, cultural, etc€ Sin embargo, aunque la mujer está más que preparada para lograr cargos jerárquicos o de alta dirección, la equiparación entre hombre y mujer es aún lejana. Por ello, la proporción de las mujeres que ocupan altos cargos es considerablemente más baja de lo que merecen por su nivel y capacitación además de que la mujer trabajadora tiene, en muchos casos, que realizar sus tareas a la par que sus trabajos domésticos.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más