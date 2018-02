Febrero, peor que malo

Febrero el corto, el peor de todos", dice el refranero de este mes recién comenzado, que cuenta con mala prensa desde siempre: ruin, loco, fulero, embustero o veletero, es calificado por los dichos populares, así que su principal virtud está en que es corto. Y eso que su comienzo es prometedor: "En febrero: el primero, Santa Brígida; el segundo, Candelero; el tercero, San Blas; el cuarto, San Blasino; y el quinto, las Águedas"; un dicho que tiene recogido José Luis Puerto y leo en la revista de folclore de Joaquín Díaz y según el cual, hoy estamos en el candelero, o sea, en la fiesta de la Candelaria, de las Candelas. Felicidades a Candelas Díez, de la delegación de la ONCE en Salamanca. Un año más, seguirán con atención los de Candelario la vela que acompaña a la imagen de la Virgen, pues de su resistencia al viento dependerá el año de castañas. Y lo mismo vale para los vecinos de Miranda del Castañar. La flor del castaño es la candela, quizá de aquí el nombre del pueblo, rodeado de castaños, un árbol que da apellido a Miranda. En La Alberca se bendicen las velas que alumbrarán al pueblo cuando lleguen las tormentas y sus famosas picas, con sus adornos rituales y su vocación sanadora. También San Blas va de ello, de sanar gargantas, tan afectadas por los fríos. Fiesta en Santa Marta, donde ardió el Quinciano y todos nos acordamos de Lola, "la del Matadero". Nunca ha habido tantos Quincianos puestos al descubierto como hoy, denunciados por millones de mujeres de todo el mundo en algo parecido a una revolución que tarde o temprano iba a estallar. El Me too es, en España, La Caja de Pandora, aquella vasija de la mitología griega que contenía mil y un males, y que Pandora, llevada por la curiosidad, abrió liberándolos. Solo quedó en ella la esperanza, que es lo último que se pierde.

