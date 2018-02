Alfred en Eurovisión

Querido Alfred, a tu lado yo no me siento seguro, y por más que tú y tus compañeros nos exhortéis a caminar como la cura de todos los males, yo no tengo muy claro hacia dónde nos quieres llevar. Y es que después de que hayas salido elegido junto a Amaia para representar a España en Eurovisión, vendiendo una historia de pseudo amor adolescente, porque la canción era más sosa que una comida de hospital, no sé si realmente quieres lucir la bandera del que es tu país, o más bien quieres seguir ganando cuota de pantalla.

Lo que me preocupa, lo que me hace dudar, son una serie de declaraciones aparecidas hace tiempo en las redes sociales de este chico defendiendo la independencia de Cataluña. Coherencia, por favor, coherencia, que cada uno es muy libre de tener sus ideas y su forma de pensar, siempre desde el respeto, pero que reniegues de España y ahora juegues a representarla es, por lo menos, de dudosa credibilidad.

Quizá el caso de este chico es el caso menos sangrante, y es cierto que he tirado de él por estar de actualidad. Hay casos más pronunciados, más llamativos, más sorprendentes. Por ahí tenemos, por ejemplo, los casos de las selecciones nacionales. Y en ese sentido tenemos un personaje clave, ojo que he dicho personaje y no persona, que es Guardiola.

