De pioneros a referentes

Hubo un tiempo no muy lejano en el que Castilla y León era pionera en casi todo. Al menos así solía anunciarlo a bombo y platillo el aparato de propaganda de la Junta. Ahora, en cambio, hemos pasado de ser pioneros a ser referencia. El matiz, oculto pero muy relevante, es que nuestros programas económicos, sociales y culturales ya no figuran como los primeros de España en cada uno de los apartados, sino que son promocionados y publicitados como los más eficaces, los más modernos y los que mejor atienden las necesidades de los ciudadanos.

En muchas ocasiones se trata de una estrategia de publicidad de los departamentos de comunicación de las consejerías, pero en otras responde a una realidad. Es el caso de la enseñanza: Castilla y León es referencia de la educación en España, con toda razón y porque así lo confirman los informes PISA.

Lo último de lo último es que también somos referencia en toda España del Diálogo Social (en esto incluso fuimos pioneros, ¡la repera!). Lo del Diálogo Social no puede explicarse en dos palabras, porque tiene su intríngulis, pero viene a ser más o menos un escenario (qué gran palabra) en el que los políticos que mandan tienen la deferencia de consultar sus proyectos, sus planes y sus leyes, con la patronal y los sindicatos, recogiendo sus valiosas aportaciones y dotando a todo el invento con fondos de verdad, recogidos y dotados en los presupuestos.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más