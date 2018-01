Otra vez será

Estaba cantado. Lo que ocurrió ayer en el Parlament no tiene por qué extrañar a nadie, podía ocurrir cualquier cosa y eso fue lo que ocurrió, aunque posiblemente lo que menos se esperaba nadie que pudiera ocurrir. El presidente del Parlament, aplazando (no suspendiendo) la investidura de Puigdemont pero manteniéndole como candidato, hasta que el Constitucional resuelva un recurso sobre el asunto, se ha marcado una pirueta que ha dejado a muchos con la boca abierta. Todo lo que hemos visto, oído y leído desde el 21-D era el trailer de la película que ayer se estrenó, y aunque duró poco la película sigue.

Han dejado pasar el tiempo, han permitido que esta gente les comiera el terreno reduciéndoles la capacidad de maniobra, que siguen teniendo mucha, pero como si nada. Les han vuelto a montar el show y ahí están, como antes del 155 que, lejos de solucionar algo, su desatinada aplicación ha venido a empeorar las cosas. Lo de ayer en el Parlament fue un breve aquelarre propio de otros tiempos bastante lejanos ya.

Esto no acabó ayer y seguirá teniendo a España en vilo, más pendiente de esto que de cualquier otra cosa. A ver cómo y cuándo termina. En cualquier caso acabará mal. Se ha echado todo tan a perder en este asunto que no hay por dónde cogerlo. Tiene mal arreglo porque no hubo voluntad cuando podría haberse hecho y esto lo complica más.

