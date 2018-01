Salamanca estelar

Cuando era chico mi universo se componía de tres estrellas: la de Navidad, tan unida a la buena mesa y a los inesperados juguetes; la de las zapatillas Converse, inalcanzables en aquellos años; y la de los Mercedes. La estrella de estos iba unida al triunfo. Anunciaba con su presencia en el capó del vehículo la llegada inminente de un torero, ganadero, futbolista o empresario que había triunfado. Era el cochazo de ese tiempo junto con el Dodge, quizá. Ya entonces, el Mercedes era el coche de los constructores en Salamanca. Nos acordamos muy bien de ello. Cuando en la entrada de la obra había uno aparcado, estaba claro que dentro se encontraría al jefe de los jefes. Ayer, se presentó el nuevo concesionario de la Mercedes en Salamanca, que es un espacio para la imaginación y la envidia, sobre todo delante de los flamantes deportivos de la marca, pero también del maravilloso 190 D, por el que no han pasado las décadas. El director de todo ello, Javier Rodríguez, me confesaba cierto vértigo. Y le entiendo.

Mi universo fue creciendo y comenzaron a interesarme otras estrellas. Las Michelín, por ejemplo, con mi admirado Víctor Salvador en casa; o los soles —que también son estrellas— de la Guía Repsol. También comencé a descubrir las estrellas de los hoteles, algunas exageradas, y de aquí a la Estrella Galicia, pasando por la estrella escapada del logotipo de la Capitalidad Cultural de 2002, que no era sino el "Cielo de Salamanca", todo él estrellas. Hubo en Salamanca una Casa de las Cinco Estrellas; hacía chaflán a las calles de la Esgrima y la Sierpe, dos arterias del Barrio Chino de Salamanca.

