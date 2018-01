En Ciudad Rodrigo ya es Carnaval y el Bolsín Taurino —envidiable familia—, ha homenajeado a uno de sus fieles ganaderos, descendiente de dos legendarios criadores de reses bravas del campo charro, Juanito "el de Carreros" e Hiscio Sánchez, Juan Carlos Martín Aparicio. Todos los miércoles desde hace muchos años, escribe una excelente columna en este diario, bajo el rótulo "Hablando claro", en que vierte sus saberes taurinos, que son ingentes, y cuestiona a los protagonistas de la tauromaquia, en un castellano atractivo, inconfundible y valiente, con aromas de tomillo y romero, de gañanía y cortijo, de costumbres y mañas, de genética y biología, de bravura o mansedumbre.

Como no puedo mejorarlo transcribo el título que dio al homenaje el mirobrigense Javier Lorenzo, responsable de las páginas taurinas de este periódico: "Premio a la pasión de criar toros, soñar, escribir y torear". Efectivamente, JCMA es hoy caso único en el planeta taurino, donde hay muchos ganaderos que torean, pero no escriben; y algunos toreros que escriben, pero no crían ganado bravo. Este dandi con clase, amigo desde hace sesenta años, recuerda al Jepp Gambardella de "La gran belleza", y de algún modo al tío Alberto de Serrat, que "gitano o payo pudo ser / o un aristócrata que ayer / perdió su cetro de oro", que no "cató de todos los vinos" —es abstemio—, pero "anduvo por mil caminos/ y atracó de puerto en puerto€".

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más