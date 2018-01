¡El frasco de las sales!

A veces me preguntan que dónde nos inspiramos los que escribimos en los periódicos. Yo respondo que en el caso de las informaciones manda la actualidad, mientras que para las columnas de opinión, como esta, la inspiración puede llegar por distintas vías. En mi caso doy prioridad a aquellos asuntos que considero de interés para el lector y en los que mi opinión puede tener un cierto valor añadido. Por ejemplo, la PAC, la Unión Europea con carácter general, el comercio internacional, nuestros pueblos y tradiciones. Otra de las fuentes suele ser la lectura atenta de LA GACETA. Y, haciendo esto último ayer, me topé con un dibujo y un texto (ambos en la página 5), que me impactaron.

El primero es la viñeta, dibujo o pedazo de reflexión de García Morán en la que se ve a un niño a punto de comer llamando la atención de sus padres, porque ha aparecido un señor con una melena característica en su plato de sopa. Lo que sobresale es la cabeza de Puigdemont. No puedo estar más de acuerdo con el autor, al que supongo harto del "refugiado" en Bruselas, lo mismo que estamos otros muchos. Me había propuesto escribir lo menos posible del anterior presidente catalán, pero es que, a veces, por mucho que se quiera, no queda más remedio. El autor de la viñeta no ha podido reflejar mejor el hartazgo, con el valor añadido de no citar su nombre, lo que tiene más mérito aún.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más