Aznar, ese jarrón chino

Somos como grandes jarrones chinos en apartamentos pequeños. No se retiran del mobiliario porque se supone que son valiosos, pero están todo el rato estorbando". Con esta frase tan descriptiva explicaba Felipe González el papel de los expresidentes del Gobierno una vez que abandonan el poder de La Moncloa. Pero es que Aznar no se resiste a ser una mera figura decorativa que incomoda en cualquier lugar. ¡Menos mal que fue él quien designó a Rajoy como sucesor!

Desde que se fue del Gobierno en 2004, dejando un panorama desolador para Rajoy y para el PP por su apoyo personalísimo a la guerra de Iraq y por su mala gestión del atentado del 11-M, Aznar no ha dejado de criticar públicamente a su sucesor y ha cuestionado cada decisión que ha tomado, vamos que no ha dejado de tocar las narices en cada oportunidad que ha tenido.

El actual presidente no es una persona manejable o fácilmente manipulable, pero eso lo debería de saber Aznar cuando se decidió entre Rajoy y Rato. Desde el minuto cero se resistió a que el partido siguiera en manos de Aznar desde Faes, fundación desde la que pretendía seguir dirigiendo el partido.

Pero Rajoy no era el ""tirinene"" que él creyó cuando lo eligió en lugar de Rato, el favorito para muchos en la carrera sucesoria del todopoderoso presidente popular. Rajoy ha imprimido su sello a la Presidencia y con errores y aciertos, ha sido él el que ha levantado al partido después del 11-M, el que se ha sobrepuesto a los casos de corrupción que había en Génova, muchos de ellos o casi todos heredados, y el que resistió a las presiones de intervención en una de las peores crisis económicas de la historia de España.

El profeta Aznar dice ahora que el triunfo de Ciudadanos en las encuestas se debe a que el partido naranja ha hechos suyas algunas de las señas de identidad que el PP abandonó hace tiempo y no a la frescura o la juventud del nuevo partido, que, por cierto, en Cataluña ya no es tan nuevo.

La Fundación de Aznar debe haber olvidado que una de las cosas por las que más han castigado los catalanes no nacionalistas al PP ha sido por coquetear con partidos como la antigua CiU, cuando en Madrid necesitaban los votos para gobernar y no ha sido precisamente Rajoy el que más ha flirteado con los nacionalistas, ni tampoco ha sido él el que hablaba catalán en la intimidad.

Aznar, como muchos seres humanos, tiene memoria selectiva y una buena dosis de "mala baba" contra la persona que él designó sin contar con nadie de su partido, por supuesto. Bajo su mandato la democracia interna en Génova brillaba por su ausencia.

Pero a lo mejor es que ahora es más manejable Rivera que Rajoy y por eso le está haciendo la campaña desde Faes, porque es innegable que Aznar y toda la cohorte de palmeros que todavía tiene sintonizan bastante bien con el líder de la formación naranja.

