La era de los 'influencers'

Extorsión, chantaje, trueque, intercambio o un buen trato para ambas partes. Lo podemos llamar como queramos. Pero lo cierto es que blogueros, ´instagramers´, ´youtubers´ e ´influencers´ en general, han dado un vuelco a lo que tradicionalmente conocemos como publicidad o promoción y que ahora se denomina ´marketing´. Muchos hoteles, restaurantes, firmas de moda, casas de apuestas, etc. no se resisten a caer en las redes de estos nuevos gurús que son capaces de acumular audiencias que superan las 100.000 personas. Es más, saben que su producto o su marca llegará a un público muy concreto, de una forma directa y con muchas posibilidades de éxito. La clave es que estos prescriptores cibernéticos engatusan con facilidad a un público que sigue a pies juntillas sus consejos y recomendaciones. A cambio, reciben moda, complementos, noches de hotel, comidas gratis o dinero contante y sonante. A simple vista un trato beneficioso para ambas partes, aunque carezca de regulación clara.

Hay que asumir que la sociedad cambia y más cuando hablamos de nuevas tecnologías y redes sociales. En menos que canta un gallo, personajes anónimos se han convertido en auténticos "medios de comunicación", aunque en algunos casos su formación o su nivel intelectual sea pírrico. Da igual. Sus vídeos explicando cómo ganar musculatura en una semana, cómo les queda tal o cual prenda, cómo hacer una receta de alta cocina con una lata de atún o sus fotos enseñando "carne", gustan a una generación que se ha criado con un móvil entre las manos.

Es más, ninguna empresa es tonta y va a invertir el dinero que tanto le cuesta ganar en algo que no le suponga un rédito. El problema está en que en este particular "circo", como en la vida, hay de todo. Da igual que seas indocumentado o no. Guste o no, todos aquellos que atesoran más de 100.000 seguidores, o incluso menos, tienen cierto poder. Son de hecho las propias firmas los que se ponen en contacto con ellos para que exhiban su marca. Ganan auténticas burradas de dinero solo porque un día tuvieron la idea de colgar sus vídeos en YouTube y empezaron a crecer como la espuma. No sabemos si su fama durará un año, dos o una década. Pero están ahí y minusvalorar su capacidad es un craso error.

Pero en esta particular "fauna" también hay muchos profesionales que saben lo que se tienen entre manos. Gente que se ha reconvertido al mundo digital y que posee esa ética que se echa en falta en otros que han pasado de la nada al todo en un día. Ejemplos hay muchos, pero por conocerlo personalmente quiero destacar el de Paco Nadal. Prestigioso periodista de viajes de El País desde hace más de 25 años, ha sabido adaptarse como pocos, especialmente a Facebook donde cuenta con más de 200.000 seguidores.

