Esencia y existencia

La nieve llena de turistas las sierras. El sábado no era fácil encontrar un lugar donde comer en Béjar o Candelario, y supongo que también en otros pueblos de la zona, así que la nieve, con sus incomodidades, es una bendición para estas sierras y para el llenado de los embalses que producirá el deshielo. Pero ya sabemos que no nieva a gusto de todos ni lo hace siempre, incluso en invierno, así que la pregunta es si hay un plan alternativo al atractivo de la nieve. Y todo apunta a que las rutas senderistas o los museos y casas rurales están en este plan, aunque no parecen ser suficientes, así que la despoblación irá a más. En esto pensaba al regreso de la excursión, porque a la ida recordaba detalles de la cena contra el cáncer en Casa Paca; detalles de la conversación con Fernanda Lorenzo y Josefa Moro, ambas doctoras, sobre la sanidad y la investigación, llegando a la conclusión, una vez más, de que no escuchamos lo suficiente a los profesionales a la hora de diagnosticar los males de la sanidad y su tratamiento, lo mismo que nos quedamos cortos, racaneamos, a la hora de darle gracias a los investigadores, y se lo dije a Rogelio González Sarmiento, responsable del IBSAL, por todo lo que hacen; sé que es su trabajo y es lo que les gusta, pero ese trabajo ha salvado muchas vidas. A veces cuesta reconocerlo. También deberíamos escuchar más a los expertos sobre la despoblación nuestra de cada día, que cabalga como un jinete del apocalipsis.

Pensar en todo esto es, en el fondo, reconocer que hay mucha vida más allá de Puigdemont y sus peripecias. Se diría que la vida es lo que hay más allá de su remake de El Fugitivo, pero en malo. Y sin embargo lo ocupa todo, desde el desayuno a la cena y más allá: suena a copla de Pastora Soler. No hay día sin ración de Puchi hasta el punto de que es posible que estemos asistiendo al nacimiento de una patología sin darnos cuenta. Tengo que preguntárselo esta semana a Roberto Martín, periodista especializado en ciencia y tecnología, que presenta mañana en Salamanca "N@ufragos", una novela que plantea la posibilidad de que un día la tecnología desaparezca, incluido internet, y pregunta qué pasaría. Roberto ha editado esta novela aprovechando, precisamente, la tecnología y en concreto esa modalidad de colaboración financiera que es el crowdfunding. ¿Podríamos imaginar nuestra vida sin internet, incluidos aquellos que un día vivimos sin él? Resulta algo difícil explicar a los más jóvenes cómo era la vida sin internet ni teléfonos móviles, por ejemplo.

