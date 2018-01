Me cuentan que se cuentan por cientos. Que llegan en coche con conductor privado, siempre solas, en apariencia liviana –casi ingrávida– aunque ágiles y escurridizas como corzas. Que se hacen llamar Brunilda, Melinda, Casilda€ ¡qué más da! Lo que importa es redireccionar el nombre real por un seudónimo corto y fácil de recordar. Porque ellas son las blogueras, las influencers, las it girls, las instagrammers, las tuitstars, las plus size€ Las que manifiestan haber democratizado la moda; las que dicen ser frivolidad sin ideología; las que planifican al dedillo sus apariciones públicas porque se saben lo más fisgado en la red; las que esperan que se las espere con expectación; las que ocupan las primeras filas y se hacen foto indispensable de todos los saraos.

Hacía diez años que no pisaba la pasarela en Madrid Fashion Week como espectadora y confieso que he salido de allí con desapacible y extraño escalofrío. Cuesta creer que esta pléyade de jovencitas de traza frágil y piernas larguísimas, arrastre tras su sombra tantos miles de admiradores entusiastas, cuyo único deseo es ser el clon de su bloguera favorita. Porque ya no importa lo que vistan las maniquíes del desfile.

