De nuevo las chirimías y el Gaudeamus regresaron al Paraninfo por Santo Tomás de Aquino en un acto con ambos rectores y una llamada a la igualdad en boca de Soledad Murillo, siempre implacable en este asunto. Al lado, en el Aula Salinas, se presentó el jueves oficialmente "El manuscrito de fuego" de Luis García Jambrina y allí estaba Gustavo Martín Garzo para iluminarnos sobre este relato que comienza y termina en la fachada de la Universidad de Salamanca, y al que una nueva lectura siempre le extrae nuevos matices. Presidió el acto el nuevo Rector, Ricardo Rivero, al que se describió como buen lector y no solo de textos jurídicos. En los bancos, mucha gente de letras: Antonio Zamarreño, Mercedes Marcos, Enrique Cabero, Jesús Málaga, Vicente González, José Antonio Sánchez Paso, Manuel Heras, Alberto Estella€Antes de empezar, algunos invitados comentaban en voz baja los cambios aprobados por el Consejo de Gobierno y otros, se hacían de nuevas. Lo suyo hubiese sido habilitar un estrado delante de la fachada rica con sus correspondientes sillas, pero no estaba la tarde para exteriores. Nevó un poco antes, como reivindicando aquel manuscrito de nieve, del autor, que no ha dado por muerto a su protagonista, Fernando de Rojas, y si quiere cumplir con su palabra no le queda otra que hacer la cuarta entrega de los "manuscritos". Quizá todos ellos formen la novela de Salamanca cuya búsqueda hemos comenzado, pero que está claro que ha de pasar por la universidad, territorio de letras: hubo un tiempo en que se la llamaba literaria. Y para demostrar que no hay convivencia de espaldas, el acto tuvo de invitados a Alfonso Fernández Mañueco y Julio López. Al concejal de Turismo no le pude decir que piense en una ruta por la Salamanca de los manuscritos o de Rojas, pero se lo diré. La primera consecuencia de la lectura de la novela es que ya comienza a verse la fachada rica con otros ojos.

