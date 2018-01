Una modelo con la bandera

Conocía Ágatha Ruiz de la Prada cuando formaba pareja con Pedro J. Ramírez y ya comenzaba a disfrutar de tanta fama de diseñadora como su marido de periodista. Me pareció una mujer con una gran sensibilidad, de espíritu libre, pero también sensata y con criterio. Sus diseños pueden sugerir una mente infantil, alocada y transgresora, pero nada más lejos de la realidad. Es precisamente esa madurez y buen juicio lo que ha permitido a la modista convertirse en una gran empresaria del mundo de la moda, cuyos modelos se venden en tiendas multimarca de 140 países.

Por todo ello me congratula de una forma especial que haya tenido la osadía de inaugurar su último desfile a los sones del himno de España y lanzando a la pasarela a una modelo vestida con los colores de la bandera. Ágatha, líder feminista y militante en la lucha por los derechos de la mujer, disfruta de esa credibilidad entre la progresía hispana que convierte en acto reivindicativo lo que bajo la batuta, en este caso bajo la aguja, de cualquier otro personaje, sería una expresión de retrógrado franquismo.

Quizás haya sido el ataque de los golpistas catalanes a los cimientos de la nación lo que ha permitido que algunos comiencen a defender la condición de español con orgullo y dignidad, en lugar hacerlo a escondidas o en la intimidad, de la misma forma que Aznar hablaba catalán.

Por motivos semejantes, también me complace la actitud que ha adoptado el Gobierno de Mariano Rajoy ante el nuevo envite separatista con motivo de la investidura del futuro presidente de la Generalidad.

