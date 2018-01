Rajoy en movimiento

A Rajoy se le entiende tan malamente en este país que cuando dice "mi idea, a fecha de hoy, es intentar repetir", media España interpreta que se posiciona como candidato en las generales y, la otra media, que por primera vez supedita presentarse a la situación política. Claro que en noviembre ocurrió algo parecido cuando, en esa ocasión en la Cadena Cope y no en Onda Cero, respondió a la misma pregunta sobre si se presentaría o no con un "yo estoy en un buen momento". Como ahora, la única interpretación posible a las palabras de Rajoy es la de que hará lo que considere oportuno cuando llegue el momento que crea adecuado. Y que hasta ese instante, aviso para aventureros del PP, no admitirá ni un movimiento en las filas que esté encaminado a elegir a su sucesor.

Se le entiende tan a medias, que el miércoles dijo -o pareció decir- que el recurso a la investidura de Puigdemont tendría que presentarse después de que se produjera el acto administrativo que lo motivara. Sólo un día después, el Ejecutivo anunciaba que impugnaría la candidatura de Puigdemont y mantiene la decisión incluso con el voto en contra del Consejo de Estado.

También indicó que en el tema catalán lo ideal sería mantener el consenso con el PSOE y Ciudadanos y en este momento ha apartado ya a Albert Rivera -de forma merecidísima, por otra parte, porque no se puede ser tan ventajista de dar con una mano el apoyo a la decisión del Gobierno y, a la vez, preparar la otra para darle una torta en el caso de que se equivoque-. Desde las elecciones catalanas y por mucho que diga o se interprete a Rajoy, sus hechos demuestran que el batacazo del PP y el triunfo de Inés Arrimadas le ha acercado al PSOE y alejado de Ciudadanos, ahora enemigos íntimos.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más