Otra vez la lectura acude a socorrerme, porque en mi evidente pequeñez, ayer, como tantos viernes tarde, me sucedió lo que a Cervantes según su prólogo del Quijote, que "muchas veces tomé la pluma para escribille (este comentario) y muchas la dejé por no saber lo que escribiría; y estando€ con el papel delante, la pluma en la oreja, el codo en el bufete y la mano en la mejilla"€zas!, el bufete, lo bufo, Francesillo, bufón de Carlos V, asesinado en Béjar, Jambrina, "El manuscrito de fuego". ¡Estoy salvado!, me dije, el tema merece la pena y es de actualidad, ya tengo munición para la columna. Y tecleé lo que sigue.

Fue más que interesante la presentación del tercer manuscrito del escritor y profesor Luis García Jambrina, en sede universitaria, Aula de Salinas, con un texto de Gustavo Martín Garzo, escritorazo, y un Rector recién estrenado, que por lo que vengo observando está siempre en su sitio y medido. Jambrina, entre otras cosas, nos habló de los bufones, y del protagonista de su nueva obra, don Francés de Zúñiga, que al parecer no era del tipo de los enanos o contrahechos —inmortalizados por Velázquez—, sino de la categoría de los locos fingidos, de oficio, un loco discreto, hombre culto, inteligente, apuesto y bien parecido (digo yo si se reencarnaría en Julio Iglesias, "soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador"€). La cuestión es que lo despenaron unos desconocidos, a cuchilladas, en una calle de Béjar y Fernando de Rojas se encarga de investigar el homicidio (digo yo que, siendo tan guapo, si caería a manos de maridos burlados, en el anonimato, en plan Fuenteovejuna, como el médico de Cespedosa). A partir de esto, ya en ascuas, hay que comprar la novela —que lleva el fuego en el propio título—, y leerla.

