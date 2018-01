Este es otro momento, pero el problema sigue en pie. Me refiero a la cuestión de la prensa frente al poder (no solo político, de cualquier índole), que necesariamente ha de ser crítica si quiere mantener sus señas de identidad. Una prensa plegada a los intereses políticos o económicos, es todo menos periodismo: propaganda subrepticia o incluso obscena apuesta por quienes mandan y van a recompensarte por ello. De ello trata la última y espléndida película de Steven Spielberg (todo un clásico, es un privilegio asistir al desarrollo de su carrera, coherente y profunda), titulada originalmente "The Post", en referencia al diario The Washington Post, y en la que contemplamos el enfrentamiento entre la Administración Nixon (sí, el felón del Watergate) con el The New York Times y el Post.

Fue una lucha sin cuartel. Tratar de impedir por todos los medios de que se informara del contenido de los llamados "Papeles del Pentágono", donde se ponía de relieve el sinsentido de la presencia estadounidense en Vietnam. En pantalla, el combate entre los malvados poderosos (ahí siguen, con distintas apariencias, no cejan) y la editora de un diario y su director, apoyados por una redacción combativa e implicada en la lucha por la libertad de expresión. Spielberg transmite la emoción de las causas nobles, en las que cree, y recuerda el principio fundamental que un medio informativo digno de su nombre debiera observar escrupulosamente: un periódico no está al servicio del gobierno sino de los gobernados. Si es así, entonces y ahora, en un periódico nacional o en el más modesto diario de provincias, saltarán chispas cuando se quiera informar verazmente de lo que pasa alrededor. Quienes desempeñan el poder, harán todo lo posible por impedirlo, y el conflicto estará servido.

