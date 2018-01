La historia... ni en pintura

Cuando las circunstancias mandan, que es siempre, obliga a veces a afrontar jornadas no previstas viéndonos por ello en la necesidad de ir organizándolas sobre la marcha. Hace unos días me encontré en un trance de estos, forzado a cumplir con deberes ineludibles en día y hora que me llegaron de sopetón por los que tuve que viajar a Madrid y una vez allí improvisarlo todo según corría el tiempo y yo con él.

Una cita tempranera siempre se agradece, ya que una vez resueltos los problemas, queda el resto del día para hacer lo que a uno le dé la gana. Una vez libre de compromisos me dispuse a "turistear", aunque no, porque se hace turismo en ciudad ajena y Madrid para mí no lo es.

Noté que la campaña de promoción que Salamanca proyecta en trenes, autobuses y estaciones (Chamartín, Atocha y Méndez Álvaro) como reclamo turístico por el VIII Centenario de la Universidad todavía no había empezado, sin embargo Salamanca está presente en la Villa y Corte, se ve en detalles que pueden pasar desapercibidos, pero que ahí están, en carteles repartidos por el metro que anuncian la vuelta de Lope al teatro, esta vez al de la Comedia con "El perro del Hortelano" a cargo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico dirigido por Helena Pimenta, un toque salmantino a la programación cultural madrileña.

