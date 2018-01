Campanas y bares

Ya está aquí el último fin de semana de enero, confirmando que el tiempo vuela. Finde de celebración universitaria, Santo Tomás de Aquino, en la Universidad de Salamanca, que tendrá su continuidad el lunes en la Ponti; fin de semana de homenaje a Serafín Holgado, de copla con Pastora Soler y de teatro con Corsario, evocando a aquel impostor que fue Gabriel de Espinosa, "pastelero en Madrigal", que suplantó al rey Sebastián de Portugal y encandiló a Zorrilla. Esta tarde, además, Elena Salamanca, una de las voces y rostros más reconocibles de la televisión –y no digamos ese apellido—presentará los Premios Solidaridad de Cruz Roja, que cuenta entre sus nombres propios con el de Magdalena Hernández Mediero. Pocas personas han hecho más en las últimas décadas por ayudar a familiares de enfermos de Alzheimer. Son citas suficientes para olvidar durante un tiempo ese saqueo de altura que no acabamos de metabolizar. Un saqueo que no respeta ni las campanas: se roban campanas. La Guardia Civil ha puesto en marcha una operación que se llama Campanorum, que ya tiene detenidos. Campanas localizadas en una chatarrería. Si no fuese un delito diría que tiene mérito subirse hasta un campanario y descolgar una campana, con lo que pesa, aunque sea una campana muda, seca, como la Mariseca salmantina. En El Tornadizo se han puesto como objetivo devolver el habla a sus campanas y destinan a ello dinero de las fiestas. Lo justo, porque al fin y al cabo, el sonido de las campanas es también el de la fiesta.

