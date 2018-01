El fallo no está en la explicación

Al contrario de lo que aseguraba este martes Raúl de la Hoz, portavoz del grupo parlamentario del PP en las Cortes regionales, la primera enseñanza que deben extraer el partido y el Gobierno autonómico de la masiva manifestación del sábado en Valladolid no es que ambos deban explicar mejor las cosas. La primera lección tras la protesta debería ser que hay que hacer mejor las cosas.

En el caso, casi de juzgado de guardia, de la sanidad de Castilla y León, la comunicación sobre el funcionamiento de los centros de salud y los hospitales de la Comunidad seguro que podría ser más fluida y efectiva, pero no reside ahí el problema, sino en el propio funcionamiento del sistema sanitario, que no funciona como debiera.

De un tiempo a esta parte, más o menos desde 1989 (año de la fundación), en el Partido Popular se ha impuesto la costumbre de echarle la culpa al pregonero. En su ejercicio interno de autosugestión, los populares están convencidos de que hacen las cosas bien pero las comunican mal. Es cierto que nunca ha sido la formación de centro-derecha un modelo de marketing ni de buen tino en la transmisión de hechos e ideas. No lo era cuando perdía elecciones frente a las candidaturas de González, resquebrajado por la corrupción, y Zapatero, trufado por la insensatez pijiprogre, pero tampoco lo era cuando arrasaba en las urnas derrotando a los mismos contrincantes. Así que habrá algo más.

