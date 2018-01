Carlos Sainz, Princesa de Asturias ¡ya!

Ganó Carlos Sainz su segundo Dakar (¡cuánto echamos de menos las llegadas en el Lago Rosa de Senegal!) y todos, y digo todos, nos hemos alegrado por él. Nos gusten o no los deportes del motor, el piloto madrileño cae bien, pues a pesar de todo, a pesar de que España se ha convertido en un país desquiciado, aún esa mayoría silenciosa sabe reconocer y apreciar la normalidad y el valor de lo extraordinario, el valor del esfuerzo y de la pericia. El valor de la personalidad.

Al igual que he dejado escrito sobre Fernando Alonso, Sainz aporta una dosis importante de equilibro "nacional", y de eso que llamamos "bravura". Aunque Sainz recibe el apodo de "Matador", él, con su pericia al volante, sus títulos, y sus maneras de caballero, ha contribuido a desmontar la leyenda negra de España como país "polvoriento", algo en lo que le han acompañado y le acompañan la mayoría de nuestros pilotos de coches y motos, retirados, en activo, o fallecidos (imposible no recordar a Ángel Nieto).

