Hace unos cuantos años, un experto en comunicación política, que también estuvo metido en esta última actividad de forma directa, me hizo una confesión que se ha revelado como cierta. "Cuando un partido comienza a perder votos, aunque sea en elecciones parciales o que pueden considerarse menores, esa tendencia anuncia que, llegado el momento de las generales, también sucederá lo mismo. Otro tanto se puede decir en caso de subidas. Es muy importante seguir con mucha atención la tendencia". Si hacemos caso de lo anterior, el PP lo tiene, no mal, sino muy mal. Si se analizan los resultados de las últimas citas con las urnas, tanto las municipales y autonómicas como las europeas y las generales, sin olvidar lo sucedido en Cataluña, la cosa pinta negra. Si a eso se suman lo que dicen las últimas encuestas, la situación para los populares se pone peor.

En el Gobierno y en el PP están preocupados y, a la vez, desorientados. No entienden por qué los ciudadanos dan la espalda a Rajoy y compañía, justo cuando gracias a su gestión, según ellos, España no fue intervenida, la situación económica ha mejorado, el empleo está aumentado y lo peor de la crisis ha pasado ya. Miembros del Ejecutivo y de ese grupo político andan como almas en pena intentando buscar una explicación al hecho, cada vez más evidente, de "que no nos quieren".

