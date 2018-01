Salamanca ya está en camino, tanto dentro como fuera de ella. Ha empezado 2018 con buen pie, con el mismo con que terminó 2017, con el del VIII Centenario de la Universidad. Mientras en Fitur se vendía a gusto por cuenta del acontecimiento (no solo a España, también al mundo), aquí, sin salir de la ciudad se vivía ya cierto ambiente de fiesta de cumpleaños, de cumpleaños, sí, aunque se cuenten por siglos, ambiente que comienza a colarse por todos los rincones, siendo este el mejor síntoma de que lo hecho hasta ahora funciona.

Fitur es un buen escaparate que si se monta bien da mucho, y si, además, hay género de calidad puesto a la venta, da más aún. Este año nos hemos agarrado al filón del VIII Centenario y no lo soltamos, es una buena mercancía que si se oferta con intuición nos puede ir de lujo. Hasta ahora no nos podemos quejar.

Si Castilla y León se ofreció en la Feria Internacional de Turismo como un espacio de "tamaño familiar", por atractivo y acogedor, se entiende, Salamanca por lógi- ca lo es todavía más y en las circunstancias actuales con mayor razón, donde la hospitalidad es una filosofía de la vida tan vieja como los muros de sus iglesias, conventos, palacios, casonas€ y todo está a mano, que es la mejor oferta que se le puede hacer al visitante.

La exposición de Barceló, con su Gran Elefante en la Plaza, fue una acertada puesta en marcha del proceso conmemorativo del VIII Centenario, que con el cambio de Rector ha tomado un nuevo impulso que se suma a la inercia que ya traía del año anterior, y lo que antes de ahora parecía que a saber cómo se conseguiría, ya comienza a verse como algo encarrilado. Hoy todo lo nuevo que sale a escena se arrima buscando cobijo al árbol que en estos momentos mejor sombra da, que es el del Centenario, cuyo tirón se nota ya en muchos detalles.

